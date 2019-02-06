Футбол. Таблица Чемпионата России Команда И В Н П М О 1 ЦСКА 21 13 4 4 32-20 43 2 Ростов 21 12 5 4 26-16 41 3 Локомотив 21 11 5 5 35-26 38 4 Зенит 21 10 7 4 40-25 37 5 Спартак 21 11 3 7 32-25 36 6 Терек 21 8 11 2 29-19 35 7 Краснодар 21 9 7 5 31-21 34 8 Урал 21 8 7 6 34-32 31 9 Рубин 21 7 3 11 24-30 24 10 Амкар 21 6 6 9 18-24 24 11 Динамо 21 5 9 7 22-27 24 12 Крылья Советов 21 5 4 12 12-25 19 13 Кубань 21 3 9 9 27-31 18 14 Уфа 21 3 8 10 17-32 17 15

Мордовия 21 2 10 9 21-27 16 16

Анжи 21 3 6 12 20-40 15 подробная таблица Премьер-лига-2016 Тур 21 18.03 пт "Амкар" - "Ростов" 0:0 18.03 пт "Анжи"

- "Спартак" 0:4 19.03 сб "Уфа" - "Динамо"

0:1 19.03 сб "Терек" - "Урал" 1:1 19.03 сб ЦСКА - "Кубань"

2:0 20.03 вс "Крылья Советов" - "Зенит" 0:2 20.03 вс "Рубин" - "Мордовия" 1:1

20.03 вс "Краснодар" - "Локомотив" 1:2 Лига Чемпионов Группа A И В Н П М О Реал Мадрид 4 3 1 0 7-0 7 ПСЖ 4 2 1 1 5-1 7 Шахтёр 4 1 0 3 4-8 3 Мальмё 4 1 0 3 1-8 3 Группа B И В Н П М О Манчестер Юнайтед 4 2 1 1 5-4 7 ПСВ 4 2 0 2 6-6 6 Вольфсбург 4 2 0 2 4-4 6 ЦСКА 4 1 1 2 4-5 4 Группа C И В Н П М О Бенфика 4 3 0 1 7-4 9 Атлетико 4 2 1 1 7-2 7 Галатасарай 4 1 1 2 5-7 4 Астана 4 0 2 2 2-8 2 Группа D И В Н П М О Манчестер Сити 4 3 0 1 8-5 9 Ювентус 4 2 2 0 5-2 8 Севилья 4 1 0 3 5-7 3 Боруссия М 4 0 2 2 2-6 2 Группа E И В Н П М О Барселона 4 3 1 0 8-2 10 Рома 4 1 2 1 10-10 5 Байер 4 1 1 2 11-10 4 БАТЭ 4 1 0 3 4-11 3 Группа F И В Н П М О Бавария 4 3 0 1 13-3 9 Олимпиакос 4 3 0 1 6-6 9 Арсенал 4 1 0 3 6-10 3 Динамо З 4 1 0 3 3-9 3 Группа G И В Н П М О Порту 4 3 1 0 9-4 10 Челси 4 2 1 1 7-3 7 Динамо К 4 1 2 1 5-4 5 Маккаби Т-А 4 0 0 4 1-11 0 Группа H И В Н П М О Зенит 4 4 0 0 10-4 12 Валенсия 4 2 0 2 5-5 6 Гент 4 1 1 2 4-5 4 Лион 4 0 1 3 2-7 1 Важные новости Футбол Строительство стадиона "Зенит-Арена" идет согласно графика Лента новостей Виталий Мутко: Спорт может жить без допинга Актуально Фитнес. Как построить идеальное тело Формула-1 Даниил Квят: Цель у меня всегда одна – выжимать из себя и машины максимум Формула-1 Победы куют команды Актуально О батуте и лишнем весе Актуально "Солнечная долина" Южного Урала Футбол Звезды футбола исполнили мечты детей из российских детских домов Лента новостей Ольга Зайцева впервые за 2 года встала на лыжи! КХЛ Плей-офф КХЛ (Восток) Теннис. Рейтинг АТР на 21.03.2016 Место Теннисист Страна Очки 1 Н. Джокович Сербия 16540 2 Э. Маррей Великобритания 8370 3 Р. Федерер Швейцария 7695 4 С. Вавринка Швейцария 6405 5 Р. Надаль Испания 4990 6 К. Нишикори Япония 4070 7 Т. Бердых Чехия 3810 8 Д. Феррер Испания 3505 9 Ж. Тсонга Франция 3130 10 Р. Гаске Франция 2795 ...49 Т. Габашвили Россия 918 ...51 А. Кузнецов Россия 890 ...72 М. Южный Россия 715 ...82 Е. Донской Россия 663 ...131 К. Кравчук Россия 446 Теннис. Рейтинг WTA на 21.03.2016 Место Теннисистка Страна Очки 1 С. Уильямс США 9505 2 А. Радваньска Польша 5775 3 А. Кербер Германия 5700 4 Г. Мугуруса Испания 4776 5 С. Халеп Румыния 3960 6 К. Суарес Наварро Испания 3800 7 П. Квитова Чехия 3698 8 В. Азаренка Белоруссия 3595 9 Р. Винчи Италия 3540 10 Б. Бенчич Швейцария 3450 ...11 М. Шарапова Россия 3442 ...19 С. Кузнецова Россия 2480 ...28 А. Павлюченкова Россия 1865 ...31 Е. Макарова Россия 1571 ...36 Д. Касаткина Россия 1342 ...41 М. Гаспарян Россия 1213 ...96 Е. Веснина Россия 716 ...99 Е. Куличкова Россия 685 ...107 Е. Родина Россия 641 ...154 И. Хромачёва Россия 371 Формула 1. Личный зачет М Пилот Команда О 1 Н. Росберг Мерседес 25 2 Л. Хэмилтон Мерседес 18 3 С. Феттель Феррари 15 4 Д. Риккардо Ред Булл 12 5 Ф. Масса Уилльямс 10 6 Р. Грожан Хаас 8 7 Н. Хюлкенберг Форс Индия 6 8 В. Боттас Уилльямс 4 9 К. Сайнц Торо Россо 2 10 М. Ферстапен Торо Россо 1 11 Д. Палмер Рено 0 12 К. Магнусен Рено 0 13 С. Перес Форс Индия 0 14 Д. Баттон МакЛарен 0 15 Ф. Наср Заубер 0 16 П. Верляйн Мэйнор 0 17 Д. Квят Ред Булл 0 18 Ф. Алонсо МакЛарен 0 19 Э. Гутьерес Хаас 0 20 Р. Харьянто Мэйнор 0 21. К. Райконен Феррари 0







Формула 1. Командный зачет М КОМАНДА О 1 "Мерседес" 43 2 "Феррари" 15 3 "Уилльямс" 14 4 "Ред Булл" 12 5 "Хаас" 8 6 "Форс Индия" 6 7 "Торо Россо" 3 8 "Рено" 0 9 "МакЛарен" 0 10 "Заубер" 0