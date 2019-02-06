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22/09/2010
Расписание отборочных матчей чемпионата Европы группы B. Соперники сборной России, календарь
03/08/2009
Программа телепередач
03/08/2009
Программа телепередач
21/04/2009
Все голы нашего солиста Андрея Аршавина
21/04/2009
Все голы нашего солиста Андрея Аршавина
21/04/2009
Арбитр матча не смог увернуться от удара игрока "Амкара"
21/04/2009
Арбитр матча не смог увернуться от удара игрока "Амкара"
11/04/2009
Голы: 1:0 – Мидо (18), 1:1 – Уолкотт (61), 1:2 – Сильвестр (71), 1:3 – Аршавин (90). 1:4 - Александр Сонг (90+2)
11/04/2009
Голы: 1:0 – Мидо (18), 1:1 – Уолкотт (61), 1:2 – Сильвестр (71), 1:3 – Аршавин (90). 1:4 - Александр Сонг (90+2)
11/04/2009
Удар Романа Павлюченко приносит победу его клубу
11/04/2009
Удар Романа Павлюченко приносит победу его клубу
08/04/2009
1:0 – Месси (9), 2:0 – Это′О (12), 3:0 – Месси (38), 4:0 – Анри (43)
08/04/2009
1:0 – Месси (9), 2:0 – Это′О (12), 3:0 – Месси (38), 4:0 – Анри (43)
08/04/2009
1:0 – Торрес (6), 1:1 – Иванович (39), 1:2 – Иванович (62), 1:3 – Дрогба (67)
08/04/2009
1:0 – Торрес (6), 1:1 – Иванович (39), 1:2 – Иванович (62), 1:3 – Дрогба (67)
07/04/2009
Голы: 0:1 - К. Родригес (4), 1:1 - Руни (15), 2:1 - Тевес (85), 2:2 - Гонсалес (89).
07/04/2009
Голы: 0:1 - К. Родригес (4), 1:1 - Руни (15), 2:1 - Тевес (85), 2:2 - Гонсалес (89).
05/04/2009
0:1 – Мейра (54). 0:2 – Денисов (60). 0:3 – Текке (82).
05/04/2009
0:1 – Мейра (54). 0:2 – Денисов (60). 0:3 – Текке (82).
05/04/2009
1:0 – Алекс (44) 2:0 – Веллитон (49)
05/04/2009
1:0 – Алекс (44) 2:0 – Веллитон (49)
05/04/2009
0:1 – Калачев (28), 1:1 – Кузьмин (55), 2:1 – Дуймович (87).
05/04/2009
0:1 – Калачев (28), 1:1 – Кузьмин (55), 2:1 – Дуймович (87).
05/04/2009
1:0 – Джабраилов (13)
05/04/2009
1:0 – Джабраилов (13)
05/04/2009
1:0 – Кириченко (30), 1:1 – Траоре (32), 2:1 – Кириченко (56).
05/04/2009
1:0 – Кириченко (30), 1:1 – Траоре (32), 2:1 – Кириченко (56).
03/04/2009
0:1 – Лебеденко (75)
03/04/2009
0:1 – Лебеденко (75)
01/04/2009
1:0 – Семих Шентюрк (25), 1:1 – Хаби Алонсо (61, пенальти), 1:2 – Риера (90+2)
01/04/2009
1:0 – Семих Шентюрк (25), 1:1 – Хаби Алонсо (61, пенальти), 1:2 – Риера (90+2)
01/04/2009
Голы: 1:0 – Крауч (29), 1:1 – А.Шевченко (74), 2:1 – Терри (85).
01/04/2009
Голы: 1:0 – Крауч (29), 1:1 – А.Шевченко (74), 2:1 – Терри (85).
01/04/2009
Гол Константина Зырянова
01/04/2009
Гол Константина Зырянова
28/03/2009
Роман Павлюченко делает счет 1:0
28/03/2009
Роман Павлюченко делает счет 1:0
28/03/2009
Константин Зырянов делает счет 2:0
28/03/2009
Константин Зырянов делает счет 2:0
28/03/2009
Полная видеозапись матча
28/03/2009
Полная видеозапись матча
26/03/2009
Реальные футбольные приколы
26/03/2009
Реальные футбольные приколы
24/03/2009
Сборная Азербайджана забивает гол
24/03/2009
Сборная Азербайджана забивает гол
22/03/2009
Решающий мяч динамовца Димидко
22/03/2009
Решающий мяч динамовца Димидко
22/03/2009
Текке делает счет 2:1 в пользу "Зенита"
22/03/2009
Текке делает счет 2:1 в пользу "Зенита"
22/03/2009
Железнодорожник Глушаков сравнивает счет на 93 минуте
22/03/2009
Железнодорожник Глушаков сравнивает счет на 93 минуте
21/03/2009
Ньюкасл - Арсенал - 1:3. Первый мяч "Арсенала"
21/03/2009
Ньюкасл - Арсенал - 1:3. Первый мяч "Арсенала"
19/03/2009
Судья отменят гол Вагнера не из-за положения вне игры у другого игрока ЦСКА, а из-за мифического фола бразильца
19/03/2009
Судья отменят гол Вагнера не из-за положения вне игры у другого игрока ЦСКА, а из-за мифического фола бразильца
18/03/2009
Смешные и трагичные сюжеты из реальной футбольной жизни
18/03/2009
Смешные и трагичные сюжеты из реальной футбольной жизни
17/03/2009
Аршавин делает пас Ван Перси, который забивает гол
17/03/2009
Аршавин делает пас Ван Перси, который забивает гол
17/03/2009
Президент ЦСКА об инициативах Министерства обороны
17/03/2009
Президент ЦСКА об инициативах Министерства обороны
15/03/2009
Мячи Саенко и Погребняка
15/03/2009
Мячи Саенко и Погребняка
15/03/2009
Голы Дзагоева и Игнашевича
15/03/2009
Голы Дзагоева и Игнашевича
14/03/2009
Андрей Аршавин забил свой первый мяч за "Арсенал"
14/03/2009
Андрей Аршавин забил свой первый мяч за "Арсенал"
13/03/2009
Ненормальный арбитр назначил пенальти в ворота "Зенита" и "Удинезе" победил 2:0
13/03/2009
Ненормальный арбитр назначил пенальти в ворота "Зенита" и "Удинезе" победил 2:0
12/03/2009
Бразилец приносит ЦСКА победу
12/03/2009
Бразилец приносит ЦСКА победу
11/03/2009
Вратарь "Ювентуса" после удара Дрогба, неуловимым движением руки вытащил мяч, который был уже за линией ворот. Судья гол не засчитал
11/03/2009
Вратарь "Ювентуса" после удара Дрогба, неуловимым движением руки вытащил мяч, который был уже за линией ворот. Судья гол не засчитал
10/03/2009
Главный тренер сборной России ответил на вопросы "Вестей"
10/03/2009
Главный тренер сборной России ответил на вопросы "Вестей"