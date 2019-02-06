Чемпионат Европы. Россия. Группа B. Расписание матчей (календарь евро-2012)

22/09/2010

Расписание отборочных матчей чемпионата Европы группы B. Соперники сборной России, календарь

Сборная в Питере

03/09/2010

Гол Павлюченко

27/08/2010

Футбол. Сезон 2010

04/03/2010

Интервью Рамоса

10/12/2009

Тренировка Рамоса

10/12/2009

Гол с центра поля

09/12/2009

Время Мутко закончилось (хроника правления, видео, факты, комментарии)

17/11/2009

Спорт - программа

03/08/2009

Программа телепередач

Спорт - программа

03/08/2009

Программа телепередач

Голевой пас Аршавина за "Арсенал"

26/04/2009

Голевой пас Аршавина за "Арсенал"

26/04/2009

Фантастические голы Аршавина за "Арсенал"

21/04/2009

Все голы нашего солиста Андрея Аршавина

Фантастические голы Аршавина за "Арсенал"

21/04/2009

Все голы нашего солиста Андрея Аршавина

Судья Каюмов получает в голову от Черенчикова

21/04/2009

Арбитр матча не смог увернуться от удара игрока "Амкара"

Судья Каюмов получает в голову от Черенчикова

21/04/2009

Арбитр матча не смог увернуться от удара игрока "Амкара"

Зенит - Амкар. Live!

12/04/2009

Зенит - Амкар. Live!

12/04/2009

Неудержимый Аршавин вновь забивает

11/04/2009

Голы: 1:0 – Мидо (18), 1:1 – Уолкотт (61), 1:2 – Сильвестр (71), 1:3 – Аршавин (90). 1:4 - Александр Сонг (90+2)

Неудержимый Аршавин вновь забивает

11/04/2009

Голы: 1:0 – Мидо (18), 1:1 – Уолкотт (61), 1:2 – Сильвестр (71), 1:3 – Аршавин (90). 1:4 - Александр Сонг (90+2)

Гол Павлюченко за "Тоттенхэм"

11/04/2009

Удар Романа Павлюченко приносит победу его клубу

Гол Павлюченко за "Тоттенхэм"

11/04/2009

Удар Романа Павлюченко приносит победу его клубу

Барселона - Бавария - 4:0

08/04/2009

1:0 – Месси (9), 2:0 – Это′О (12), 3:0 – Месси (38), 4:0 – Анри (43)

Барселона - Бавария - 4:0

08/04/2009

1:0 – Месси (9), 2:0 – Это′О (12), 3:0 – Месси (38), 4:0 – Анри (43)

Ливерпуль - Челси - 1:3

08/04/2009

1:0 – Торрес (6), 1:1 – Иванович (39), 1:2 – Иванович (62), 1:3 – Дрогба (67)

Ливерпуль - Челси - 1:3

08/04/2009

1:0 – Торрес (6), 1:1 – Иванович (39), 1:2 – Иванович (62), 1:3 – Дрогба (67)

Манчестер Юнайтед - Порту - 2:2

07/04/2009

Голы: 0:1 - К. Родригес (4), 1:1 - Руни (15), 2:1 - Тевес (85), 2:2 - Гонсалес (89).

Манчестер Юнайтед - Порту - 2:2

07/04/2009

Голы: 0:1 - К. Родригес (4), 1:1 - Руни (15), 2:1 - Тевес (85), 2:2 - Гонсалес (89).

Томь – Зенит – 0:3

05/04/2009

0:1 – Мейра (54). 0:2 – Денисов (60). 0:3 – Текке (82).

Томь – Зенит – 0:3

05/04/2009

0:1 – Мейра (54). 0:2 – Денисов (60). 0:3 – Текке (82).

Спартак – Спартак Нальчик – 2:0

05/04/2009

1:0 – Алекс (44) 2:0 – Веллитон (49)

Спартак – Спартак Нальчик – 2:0

05/04/2009

1:0 – Алекс (44) 2:0 – Веллитон (49)

Амкар – ЦСКА – 0:0

05/04/2009

Амкар – ЦСКА – 0:0

05/04/2009

Локомотив – Крылья Советов – 2:1

05/04/2009

0:1 – Калачев (28), 1:1 – Кузьмин (55), 2:1 – Дуймович (87).

Локомотив – Крылья Советов – 2:1

05/04/2009

0:1 – Калачев (28), 1:1 – Кузьмин (55), 2:1 – Дуймович (87).

Терек – Динамо – 1:0

05/04/2009

1:0 – Джабраилов (13)

Терек – Динамо – 1:0

05/04/2009

1:0 – Джабраилов (13)

Сатурн – Кубань – 2:1

05/04/2009

1:0 – Кириченко (30), 1:1 – Траоре (32), 2:1 – Кириченко (56).

Сатурн – Кубань – 2:1

05/04/2009

1:0 – Кириченко (30), 1:1 – Траоре (32), 2:1 – Кириченко (56).

Химки - Ростов - 0:1

03/04/2009

0:1 – Лебеденко (75)

Химки - Ростов - 0:1

03/04/2009

0:1 – Лебеденко (75)

Турция – Испания – 1:2

01/04/2009

1:0 – Семих Шентюрк (25), 1:1 – Хаби Алонсо (61, пенальти), 1:2 – Риера (90+2)

Турция – Испания – 1:2

01/04/2009

1:0 – Семих Шентюрк (25), 1:1 – Хаби Алонсо (61, пенальти), 1:2 – Риера (90+2)

Англия - Украина - 2:1

01/04/2009

Голы: 1:0 – Крауч (29), 1:1 – А.Шевченко (74), 2:1 – Терри (85).

Англия - Украина - 2:1

01/04/2009

Голы: 1:0 – Крауч (29), 1:1 – А.Шевченко (74), 2:1 – Терри (85).

Лихтенштейн - Россия - 0:1

01/04/2009

Гол Константина Зырянова

Лихтенштейн - Россия - 0:1

01/04/2009

Гол Константина Зырянова

Россия - Азербайджан. Гол Павлюченко

28/03/2009

Роман Павлюченко делает счет 1:0

Россия - Азербайджан. Гол Павлюченко

28/03/2009

Роман Павлюченко делает счет 1:0

Россия - Азербайджан. Гол Зырянова

28/03/2009

Константин Зырянов делает счет 2:0

Россия - Азербайджан. Гол Зырянова

28/03/2009

Константин Зырянов делает счет 2:0

Россия - Азербайджан - 2:0

28/03/2009

Полная видеозапись матча

Россия - Азербайджан - 2:0

28/03/2009

Полная видеозапись матча

Давайте улыбнемся

26/03/2009

Реальные футбольные приколы

Давайте улыбнемся

26/03/2009

Реальные футбольные приколы

Как играют наши соперники

24/03/2009

Сборная Азербайджана забивает гол

Как играют наши соперники

24/03/2009

Сборная Азербайджана забивает гол

ЦСКА - Томь. Live

23/03/2009

ЦСКА - Томь. Live

23/03/2009

Крылья Советов - Амкар - 1:0

22/03/2009

Гол Коллера

Крылья Советов - Амкар - 1:0

22/03/2009

Гол Коллера

Кубань - Спартак - 1:0

22/03/2009

Гол Траоре

Кубань - Спартак - 1:0

22/03/2009

Гол Траоре

Динамо - Химки - 3:2

22/03/2009

Решающий мяч динамовца Димидко

Динамо - Химки - 3:2

22/03/2009

Решающий мяч динамовца Димидко

Зенит - Сатурн - 2:1

22/03/2009

Текке делает счет 2:1 в пользу "Зенита"

Зенит - Сатурн - 2:1

22/03/2009

Текке делает счет 2:1 в пользу "Зенита"

Ростов - Локомотив - 1:1

22/03/2009

Железнодорожник Глушаков сравнивает счет на 93 минуте

Ростов - Локомотив - 1:1

22/03/2009

Железнодорожник Глушаков сравнивает счет на 93 минуте

Очередная блестящая голевая передача Аршавина

21/03/2009

Ньюкасл - Арсенал - 1:3. Первый мяч "Арсенала"

Очередная блестящая голевая передача Аршавина

21/03/2009

Ньюкасл - Арсенал - 1:3. Первый мяч "Арсенала"

Тоттенхэм - Челси. Live

21/03/2009

Тоттенхэм - Челси. Live

21/03/2009

Отменный гол Вагнера в ворота "Шахтера"

19/03/2009

Судья отменят гол Вагнера не из-за положения вне игры у другого игрока ЦСКА, а из-за мифического фола бразильца

Отменный гол Вагнера в ворота "Шахтера"

19/03/2009

Судья отменят гол Вагнера не из-за положения вне игры у другого игрока ЦСКА, а из-за мифического фола бразильца

Шахтер - ЦСКА. Первый гол

19/03/2009

Шахтер - ЦСКА. Первый гол

19/03/2009

Шахтер - ЦСКА. Второй гол

19/03/2009

Шахтер - ЦСКА. Второй гол

19/03/2009

Смех и слезы

18/03/2009

Смешные и трагичные сюжеты из реальной футбольной жизни

Смех и слезы

18/03/2009

Смешные и трагичные сюжеты из реальной футбольной жизни

Голевой пас Аршавина

17/03/2009

Аршавин делает пас Ван Перси, который забивает гол

Голевой пас Аршавина

17/03/2009

Аршавин делает пас Ван Перси, который забивает гол

Гинер о службе в армии

17/03/2009

Президент ЦСКА об инициативах Министерства обороны

Гинер о службе в армии

17/03/2009

Президент ЦСКА об инициативах Министерства обороны

Голы "Спартака" и "Зенита"

15/03/2009

Мячи Саенко и Погребняка

Голы "Спартака" и "Зенита"

15/03/2009

Мячи Саенко и Погребняка

Голы ЦСКА в матче с "Сатурном"

15/03/2009

Голы Дзагоева и Игнашевича

Голы ЦСКА в матче с "Сатурном"

15/03/2009

Голы Дзагоева и Игнашевича

Шедевральный гол Аршавина за "Арсенал"

14/03/2009

Андрей Аршавин забил свой первый мяч за "Арсенал"

Шедевральный гол Аршавина за "Арсенал"

14/03/2009

Андрей Аршавин забил свой первый мяч за "Арсенал"

Выдуманный пенальти в ворота "Зенита"

13/03/2009

Ненормальный арбитр назначил пенальти в ворота "Зенита" и "Удинезе" победил 2:0

Выдуманный пенальти в ворота "Зенита"

13/03/2009

Ненормальный арбитр назначил пенальти в ворота "Зенита" и "Удинезе" победил 2:0

Гол Вагнера в ворота "Шахтера"

12/03/2009

Бразилец приносит ЦСКА победу

Гол Вагнера в ворота "Шахтера"

12/03/2009

Бразилец приносит ЦСКА победу

Фокусник Буффон вытащил мяч незаметно для арбитра

11/03/2009

Вратарь "Ювентуса" после удара Дрогба, неуловимым движением руки вытащил мяч, который был уже за линией ворот. Судья гол не засчитал

Фокусник Буффон вытащил мяч незаметно для арбитра

11/03/2009

Вратарь "Ювентуса" после удара Дрогба, неуловимым движением руки вытащил мяч, который был уже за линией ворот. Судья гол не засчитал

Гус Хидддинк удивлен поступком Аршавина

10/03/2009

Главный тренер сборной России ответил на вопросы "Вестей"

Гус Хидддинк удивлен поступком Аршавина

10/03/2009

Главный тренер сборной России ответил на вопросы "Вестей"
Футбол. Таблица Чемпионата России
  Команда И В  Н  П  М   О
1 ЦСКА 21 13 4 4 32-20 43
2 Ростов  21 12 5 4 26-16 41
3 Локомотив  21 11 5 5 35-26 38
4 Зенит  21 10 7 4 40-25 37
5 Спартак  21 11 3 7 32-25 36
6 Терек  21 8 11 2 29-19 35
7 Краснодар  21 9 7 5 31-21 34
8 Урал  21 8 7 6 34-32 31
9 Рубин  21 7 3 11 24-30 24
10 Амкар  21 6 6 9 18-24 24
11 Динамо  21 5 9 7 22-27 24
12 Крылья Советов  21 5 4 12 12-25 19
13 Кубань 21 3 9 9 27-31 18
14 Уфа 21 3 8 10 17-32 17
15 
 Мордовия 21 2 10 9 21-27 16
16  
 Анжи 21 3 6 12 20-40 15

подробная таблица

Премьер-лига-2016 Тур 21

 

18.03  пт  "Амкар" - "Ростов"  0:0 
18.03  пт "Анжи"
- "Спартак"  0:4
19.03  сб "Уфа" -  "Динамо" 
  0:1
19.03  сб "Терек" - "Урал"  1:1
19.03  сб ЦСКА - "Кубань"
 2:0
20.03  вс "Крылья Советов" - "Зенит"  0:2
20.03  вс "Рубин" - "Мордовия"  1:1
20.03 вс "Краснодар" - "Локомотив"  1:2

Лига Чемпионов

 

Группа A И В Н П М О
Реал Мадрид 4 3 1 0 7-0 7
ПСЖ 4 2 1 1 5-1 7
Шахтёр 4 1 0 3 4-8 3
Мальмё 4 1 0 3 1-8 3

 

Группа B И В Н П М О
Манчестер Юнайтед 4 2 1 1 5-4 7
ПСВ 4 2 0 2 6-6 6
Вольфсбург 4 2 0 2 4-4 6
ЦСКА 4 1 1 2 4-5 4

 

Группа C И В Н П М О
Бенфика    4 3 0 1 7-4 9
Атлетико 4 2 1 1 7-2 7
Галатасарай  4 1 1 2 5-7 4
Астана        4 0 2 2 2-8 2

 

Группа D И В Н П М О
Манчестер Сити 4 3 0 1 8-5 9
Ювентус 4 2 2 0 5-2 8
Севилья 4 1 0 3 5-7 3
Боруссия М   4 0 2 2 2-6 2

 

Группа E И В Н П М О
Барселона 4 3 1 0 8-2 10
Рома 4 1 2 1 10-10 5
Байер 4 1 1 2 11-10 4
БАТЭ 4 1 0 3 4-11 3

 

Группа F И В Н П М О
Бавария 4 3 0 1 13-3 9
Олимпиакос 4 3 0 1 6-6 9
Арсенал 4 1 0 3 6-10 3
Динамо З 4 1 0 3 3-9 3

 

Группа G И В Н П М О
Порту  4 3 1 0 9-4 10
Челси 4 2 1 1 7-3 7
Динамо К 4 1 2 1 5-4 5
Маккаби Т-А  4 0 0 4 1-11 0

 

Группа H И В Н П М О
Зенит           4 4 0 0 10-4 12
Валенсия 4 2 0 2 5-5 6
Гент 4 1 1 2 4-5 4
Лион 4 0 1 3 2-7 1

 

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Теннис. Рейтинг АТР на 21.03.2016

 

Место Теннисист Страна Очки
1 Н. Джокович Сербия 16540
2 Э. Маррей Великобритания 8370
3 Р. Федерер Швейцария 7695
4 С. Вавринка Швейцария 6405
5 Р. Надаль Испания 4990
6 К. Нишикори Япония 4070
7 Т. Бердых Чехия 3810
8 Д. Феррер Испания 3505
9 Ж. Тсонга Франция 3130
10 Р. Гаске Франция 2795
...49 Т. Габашвили Россия 918
...51 А. Кузнецов Россия 890
...72 М. Южный Россия 715
...82 Е. Донской Россия 663
...131 К. Кравчук Россия 446

Теннис. Рейтинг WTA на 21.03.2016

Место Теннисистка Страна Очки
1 С. Уильямс США 9505
2 А. Радваньска Польша 5775
3 А. Кербер Германия 5700
4 Г. Мугуруса Испания 4776
5 С. Халеп Румыния 3960
6 К. Суарес Наварро Испания 3800
7 П. Квитова Чехия 3698
8 В. Азаренка Белоруссия 3595
9 Р. Винчи Италия 3540
10 Б. Бенчич Швейцария 3450
...11 М. Шарапова Россия 3442
...19 С. Кузнецова Россия 2480
...28 А. Павлюченкова Россия 1865
...31 Е. Макарова Россия 1571
...36 Д. Касаткина Россия 1342
...41 М. Гаспарян Россия 1213
...96 Е. Веснина Россия 716
...99 Е. Куличкова Россия 685
...107 Е. Родина Россия 641
...154 И. Хромачёва Россия 371

 

Формула 1. Личный зачет

М   Пилот Команда О
  1 Н. Росберг     Мерседес 25
2   Л. Хэмилтон   Мерседес 18
3   С. Феттель   Феррари 15
4   Д. Риккардо   Ред Булл 12
5   Ф. Масса   Уилльямс 10
6   Р. Грожан   Хаас 8
7   Н. Хюлкенберг   Форс Индия 6
8   В. Боттас   Уилльямс 4
9   К. Сайнц   Торо Россо 2
10  М. Ферстапен   Торо Россо 1
11  Д. Палмер   Рено 0
12  К. Магнусен   Рено 0
13  С. Перес   Форс Индия 0
14  Д. Баттон   МакЛарен 0
15  Ф. Наср   Заубер 0
16  П. Верляйн   Мэйнор 0
17 Д. Квят   Ред Булл 0
18  Ф. Алонсо   МакЛарен 0
19 Э. Гутьерес   Хаас 0
20  Р. Харьянто   Мэйнор 0
21. К. Райконен   Феррари 0




 

 

Формула 1. Командный зачет

М КОМАНДА О
1 "Мерседес" 43
2 "Феррари" 15
3 "Уилльямс" 14
4 "Ред Булл" 12
5 "Хаас" 8
6 "Форс Индия"   6
7 "Торо Россо" 3
8 "Рено" 0
9 "МакЛарен"  0
10 "Заубер"   0

 
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